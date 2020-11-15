وزير التربية والتعليم: شائعات كورونا فى المدارس مبالغ فيها 

علق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على ما يتردد بشأن رفع الغياب فى المدارس خلال العام الدراسى الجارى بسبب كورونا، موضحًا أنه يتم تسجيل الغياب وفقًا لجداول الحضور الأسبوعية.
وأوضح شوقى فى تصريحات له اليوم الأحد أن الشائعات المرتبطة بظهور حالات كورونا فى المدارس مبالغ فيها رغم أن الوضع على أرض الواقع مستقر جدًا والأعداد غير مقلقة نهائيًا، والدراسة مستمرة وتسير بشكل جيد.
وأوضح، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يسمح لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى دخول الامتحانات بكتاب العام الماضى، بعد قرار الوزارة بوقف طباعة الكتب لطلاب المرحلة الثانوية .
وأوضح وزير التربية والتعليم، فى تصريحات له، أن الامتحان يعقد لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا على التابلت بنظام الأوبن بوك، ويسمح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتاب الورقى للعام الدراسى الماضى، كما أن الأسئلة تقيس الفهم وبها أجزاء مقالية واختيار من متعدد.
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