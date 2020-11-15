الوطنية للانتخابات تعلن أسماء 24 فائزًا بمقاعد البرلمان بمحافظة القاهرة

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة فوز المرشحين بمحافظة القاهرة، وشملت كلا من:

ابانوب عزت عزيز معوض، دائرة الساحل

محمد عبد الرحمن راضي محمد، دائرة روض الفرج

أمين محمد على مسعود ، دائرة الزاوية الحمراء

عمر محمد عمر محمد رحيم ، دائرة الزاوية الحمراء

محمد مصطفى مصطفى السلاب، دائرة مدينة نصر

طارق عثمان أحمد شكري، دائرة مدينة نصر

محمد السيد محمد سليمان، دائرة التجمع الخامس

محمد شديد لبيب الحناوي، دائرة التجمع الخامس

شريف فيض الوردانى محمد، دائرة السلام أول

أحمد إسماعيل محمد أحمد، دائرة السلام أول

محمد سعيد سليمان الكومى، دائرة عين شمس

صفوت ودود مسعد قلينى، دائرة عين شمس

وائل إبراهيم غريب على، دائرة المطرية

أحمد عبد الفتاح محمد عباس، دائرة المطرية

أحمد على إبراهيم محمود، دائرة المرج

حسام محمد زكى إبراهيم، دائرة الجمالية

اشرف محمود إبراهيم حاتم، دائرة عابدين

الطاهر عبد الحميد محمود سليم، دائرة السيدة زينب

سيد حنفي طه محمد، دائرة الخليفة

خالد على عبدالله كمالي، دائرة مصر القديمة

خالد عبد الحميد عبدة طنطاوي، دائرة البساتين

حشمت إسماعيل محمود، دائر البساتين

أحمد عبد الرؤف عبد المعطى الطيبى، دائرة المعادي

عيد حماد محمد عيد، دائرة حلوان

جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى تعقده بمبنى ماسبيرو لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار لاشين ابراهيم أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان شهدت خوض 2083 مرشحا بالنظام الفردى وذلك بعد وفاة مرشحين، وقام الناخبين بالاقتراع فى اللجان 9468 لجنة فرعية أشرف عليها 1200 قاضيا.

وتابعت الانتخابات 56 منظمة محلية و14 دولية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 مؤسسة دولية كمتابعيين للمرحلة الثانية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة انتهت من مراجعة جميع النتائج التى تسلمتها من 13 محافظة أجريت بها الانتخابات، وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وراجعت الهيئة الاوراق الانتخابية بشكل دقيق شملت محاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين وحصر ما تم تجميعه من أصوات باللجان العامة، وأضافة أصوات المصريين بالخارج على الداخل.

وعقب إعلان النتيجة النهائية تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي.

وحددت الهيئة الوطنية يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات بقيام المصريين بالخارج بطباعة بطاقات الاقتراع يومى 19 و20 نوفمبر، وإرسال البطاقات إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية ايام 21 و22 و23 نوفمبر، بينما تجرى في الداخل ايام 23 و24 نوفمبر الجاري.