توجه بسيارة خاصة.. محمد صلاح يغادر فندق المنتخب ويستكمل العزل الطبي في الجونة

غادر الدولى محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، مقر الفندق الذي يتواجد به لإقامة العزل الطبي بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث توجه اللاعب إلى الجونة لاستكمال فترة العزل الطبي هناك، وذلك بعد التشاور مع المسئولين عن العزل الصحي والحصول على موافقتهم.

وكشف شعبان بسطاوى، مدير العلاقات العامة اتحاد الكرة، أن نجم ليفربول الإنجليزي حصل على موافقة طبية لمغادرة الفندق واستكمال العزل الطبى في الجونة، مشيراً إلى أن اللاعب توجه إلى الجونة بسيارة خاصة، حيث يجري مسحة طبية جديدة فى أحد المستشفيات بالغردقة، للتأكد من الشفاء قبل السفر إلى إنجلترا.

وكان الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قال إن البشرية طبيعتها ضد القيود، مشيراً إلى أنه تلقى مكالمة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، من أجل رعاية للاعب الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أن اللجنة قامت بتقييم الحالة وكان يعاني من بعض الآلام في الجسم، ولكن حالته الصحية مستقرة، وسيجرى مسحة نهاية الأسبوع.

وتابع حسني، في تصريحات تليفزيونية نتعامل مع الحالة المصابة للاعب، وأجرينا الحزمة العاجلة وذهبنا مستشفى دار الشفاء، قائلا:" عملنا الإشعة المقطعية وكانت سلمية وكان هناك نقص بسيط في كرات الدم البيضاء. وأكمل رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بعدها في صرف العلاج الخاص ببروتوكول فيروس كورونا، ووضعنا العلاج الذى نثق فيه وأرسلنا تقرير لنادى ليفربول وحالة اللاعب جيدة للغاية وهو فى منتنهى التعاون.

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن اللجنة شرحت للاعب حالته الصحية، واللاعب لن يسافر إلى الخارج وفي اليوم الخامس بداية من بداية العلاجي سيجري مسحة طبية أخرى.