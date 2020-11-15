أقرأ أيضا ..
وتحتفل الكنيسة القبطية في عيد مارجرجس - 7 هاتور كل عام بمناسبتين، أولاهما تذكار تكريس كنيسة الشهيد مارجرجس الشهيرة بمدينة اللد بفلسطين والثانية تذكار استشهاد القديس مارجرجس الإسكندري بمدينة أنصنا.
وتقام احتفالات دير "الرزيقات" هذا العام، وسط إجراءات احترازية مشددة لتجنب انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد. حيث تقتصر الزيارة على التواجد بالدير بدءًا من السادسة صباحًا وحتى نهاية اليوم دون السماح بالمبيت كما جرت العادة في الأعوام الماضية.
كان نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لايبارشية المحلة الكبري، قد القى اليوم، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc ) ، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.
وتناول الأنبا كاراس خلال عظته إنجيل القداس الذي أورد مثل "الزارع" وهو المثل الذي رواه السيد المسيح لسامعيه، موضوع بعنوان "جهز أرضك للزراعة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دير مارجرجس بالرزيقات يختتم الاحتفال بتذكار شفيعه .. غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.