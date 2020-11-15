مطران الفيوم يكرم الحاصلين على شهادة الثانوية العامة

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وقدم نيافته التهنئة للمكرمين في كلمة مناسبة، مؤكدا أهمية النجاح في حياة الإنسان العملية والتفوق في مختلف دروب الحياة، وأجاب على عدد من أسئلتهم.
وكرمت مطرانية الفيوم المجموعة الأولى من أبناءها، يوم الجمعة الماضي وهم خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والدبلومات الفنية والحاصلين علي الدكتوراه والماجستير والدبلومة الخاصة والعامة وأوائل الدبلومات الفنية.
وجرت فعاليات الاحتفالية الخاصة بتكريم المتفوقين في ظل إجراءات إحترازية مشددة، للوقاية من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.
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