مطران الفيوم يكرم الحاصلين على شهادة الثانوية العامة

كرم نيافة الأنبا أبرام مطران الفيوم أبناءه من الأوائل والمتفوقين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، كما شمل التكريم واحدة من الحاصلات علي الماجستير في التربية.

أقيمت الاحتفالية في كنيسة السيدة العذراء بالفيوم بحضور عدد من الآباء كهنة الإيبارشية والخدام والخادمات، في بداية الاحتفالية قام نيافتة بتطييب أجساد شهداء الفيوم الموجودة في المقصورة الموجودة بالكنيسة.

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وقدم نيافته التهنئة للمكرمين في كلمة مناسبة، مؤكدا أهمية النجاح في حياة الإنسان العملية والتفوق في مختلف دروب الحياة، وأجاب على عدد من أسئلتهم.

وكرمت مطرانية الفيوم المجموعة الأولى من أبناءها، يوم الجمعة الماضي وهم خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة والدبلومات الفنية والحاصلين علي الدكتوراه والماجستير والدبلومة الخاصة والعامة وأوائل الدبلومات الفنية.

وجرت فعاليات الاحتفالية الخاصة بتكريم المتفوقين في ظل إجراءات إحترازية مشددة، للوقاية من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.