آير كايرو تضم طائرة جديدة من طراز A320Neo لأسطولها الجوي.. صور

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، الأحد، أولى طائرات الشركة الجديدة من طراز A320Neo-Sharklet لتحل محل إحدى الطائرات القديمة والتى خرجت من أسطول آير كايرو فى الأسبوع الأول من نوفمبر الجارى.

وصرح حسين شريف رئيس مجلس ادارة شركة آير كايرو بأن الطائرة الجديدة إضافة كبيرة لأسطول آير كايرو وهى ضمن صفقة من ثلاث طائرات منها طائرتان A320neo وجميعها بسعة 180 مقعدا وجار التعاقد على طائرتين جديدتين من ذات الطراز ليرتفع أسطول الشركة من 7 الى 10 طائرات خلال عام 2021 هذا بالإضافة الى 4 طائرات E170 جار التعاقد عليهم مع الشركة الوطنية مصر للطيران لتشغيل الخطوط الإقليمية من المطارات الداخلية.

وفى هذا السياق شدد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى على كافة الناقلات الجوية المصرية بالاستعداد لمرحلة ما بعد كورونا بحيث تكون الناقلات الجوية المصرية أسبق فى اقتحام الأسواق التى تأثرت سلبا بـcovid-19 واستعادة حركة الركاب منها بأسرع وقت مما دعا الى إبرام اتفاق المشاركة بالرمز بين مصر للطيران و آير كايرو لتقديم خدمات متكاملة لركاب الشركتين بما يسهل السفر من وإلى و عبر المطارات المصرية ويدعم منافستها بين الناقلات الجوية و المطارات فى المنطقة.

وتجدر الإشارة الى أن آير كايرو طرحت مناقصة لزيادة وحدات أسطولها من الطراز A320neo الى 19 طائرة بحلول 2024 لتخدم حركة السياحة الوافدة الى مناطق الجذب السياحى و تدعم مشاركة الناقلات المصرية فى الحركة السياحية الى المطارات المصرية هذا بالإضافة الى دعم حركة الركاب من وإلى مطارات برج العرب بالإسكندرية و مطارى سوهاج و أسيوط.