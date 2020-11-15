ترامب: "لم يفز بايدن إلا في عيون وسائل الإعلام الكاذبة"

أعاد دونالد ترامب، رفضه وتذمره من نتيجة الإنتخابات الامريكية، بعدما اعترف لأول مرة بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات، لافتًا إلى أن الطريق لايزال أمامهما لتحديد الفائز.
وغرد ترامب في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأحد، قائلًا: "لم يفز بايدن إلا في عيون وسائل الإعلام الكاذبة، ولم أعترف بأي شيء..لا يزال أمامنا طريق طويل لقطعه..كانت الانتخابات مزورة!".
وفي تغريدة أخرى، جدد ترامب الادعاء بشأن تزوير نتائج التصويت، قائلًا: "نحن من سيفوز!".
كان قد، خرج الرئيس الامريكي السابق ليشكك في نتائج الانتخابات الامريكية أكثر من مرة، لافتًا إلى أن الفوز كان محسومًا له لولا الأصوات غير القانونية التي تمت حينها.
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كانت قد أعلنت قناة سي أن أن الأميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية، بناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة.
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