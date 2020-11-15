إبراهيم فايق بعد خروجه من العناية المركزة: أيام ثِقال عشتها .. والحمدلله أنا بخير

طمأن الإعلامي إبراهيم فايق – مقدم البرامج الرياضية – جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، بعدما مر بكبوة صحية شديدة دخل على إثرها إلى المستشفى.

وكتب فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " بفضل الله وكرمه أنا بخير وخرجت من المستشفى ولا ينقصني إلا دعائكم.. فترة صعبة وأيام ثقال عشتها من الأربعاء الماضي -وقت دخولي الرعاية المركزة- ومحنة كبيرة منحني الله فيها من خزائن فضله ورحمته الكثير وإلا لما كنت اتنفس الآن".

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وأُصيب إبراهيم فايق يوم الجمعة الماضية، بجلطة رئوية دخل على إثرها للعناية المركزة، ولكن سرعان ما استقرت حالته، ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى خلال الساعات المقبلة.

