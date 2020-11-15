طمأن الإعلامي إبراهيم فايق – مقدم البرامج الرياضية – جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، بعدما مر بكبوة صحية شديدة دخل على إثرها إلى المستشفى.
وكتب فايق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " بفضل الله وكرمه أنا بخير وخرجت من المستشفى ولا ينقصني إلا دعائكم.. فترة صعبة وأيام ثقال عشتها من الأربعاء الماضي -وقت دخولي الرعاية المركزة- ومحنة كبيرة منحني الله فيها من خزائن فضله ورحمته الكثير وإلا لما كنت اتنفس الآن".
اقرأ أيضا: الموظف يبريء مروان محسن أمام النيابة .. تعرف على تفاصيل التحقيق
وأُصيب إبراهيم فايق يوم الجمعة الماضية، بجلطة رئوية دخل على إثرها للعناية المركزة، ولكن سرعان ما استقرت حالته، ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى خلال الساعات المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إبراهيم فايق بعد خروجه من العناية المركزة: أيام ثِقال عشتها .. والحمدلله أنا بخير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.