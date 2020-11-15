رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: الشكاوى غير مؤثرة فى العملية الانتخابية.. ونقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الشكاوى التى وردت للهيئة،لم تكن مؤثرة فى العملية الانتخابية، باستثناء مخالفة واحدة لضوابط الدعاية الانتخابية، وهى قيام أحد المرشحين بتعليق لافتات داخل مستشفى أحمد ماهر التعليمى.

وأكد خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أن مجلس ادارة الهيئة بذل مجهودات لإنجاز الاستحقاق الدستورى بطريقة مشرفة وتاريخية، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن نتيجة التصويت في محافظات المرحلة الثانية لعدد 13 محافظة داخل وخارج مصر.

وأضاف إبراهيم خلال مؤتمر صحفي، أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 31 مليون و480 ألف و127 ناخبة، وبلغ عدد الحضور 9 مليون و289 ألف و166 ناخب، بنسبة مشاركة 29.50%.

اقرأ أيضًا: الوطنية للانتخابات: 92.5% نسبة مشاركة انتخابات النواب المرحلة الثانية



وأشار إلى أن عدد الأصوات الصحيحة للنظام الفردي بلغ 8 مليون و332 ألف و214 صوت بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة للنظام الفردي 956.952 ألف صوت، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة لنظام القوائم 7 مليون و730 ألأف و456 صوتًا بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليون و558 ألف و710 صوتًا.

