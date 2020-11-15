تحيا مصر ينشر أسماء الفائزين بمقاعد محافظة القاهرة بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب

أعلن المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة التصويت في محافظات المرحلة الثانية لعدد 13 محافظة داخل وخارج مصر.

وأضاف إبراهيم خلال مؤتمر صحفي، أن الفائزون في محافظة القاهرة، بالنسبة للمقعد الفردي على النحو التالي:

دائرة الساحل

أبانونب عزت عزيز معوض

دائرة روض الفرج

محمد عبدالرحمن راضي محمد

دائرة الزاوية الحمراء

أمين محمد علي مسعود

عمر محمد عمر محمد رحيم

دائرة أول مدينة نصر

محمد مصطفى مصطفى السلاب

طارق عثمان احمد شكري

دائرة التجمع الخامس

محمد السيد محمد سليمان

محمد شديد لبيب الحناوي

دائرة السلام أول

شريق فيض الورداني محمد

أحمد اسماعيل محمد أحمد

دائرة عين شمس

محمد سعيد سليمان الكومي

صفوت وداد مسعد قليني

دائرة المطرية

وائل إبراهيم غريب علي

أحمد عبدالتفاح محمد عباس

دائرة المرج

أحمد علي إبراهيم محمود

دائرة الجمالية

حسام محمد زكي إبراهيم

دائرة عابدين

أشرف محمود ابراهيم حاتم

دائرة السيدة زينب

الطاهر عبدالحميد محمود سليم

دائرة الخليفة

سيد حنفي طه محمد

دائرة مصر القديمة

خالد علي عبدالله كمالي

دائرة البساتين

خالد عبدالحميد عبده طنطاوي

حشمت اسماعيل محمود

دائرة المعادي

أحمد عبدالرؤرف عبدالمعطي الطيبي

دائرة حلوان

عيد حماد محمد عيد

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وبلغ المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 31 مليون و480 ألف و127 ناخبة، وبلغ عدد الحضور 9 مليون و289 ألف و166 ناخب، بنسبة مشاركة 29.50%.

كما بلغ عدد الأصوات الصحيحة للنظام الفردي بلغ 8 مليون و332 ألف و214 صوت بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة للنظام الفردي 956.952 ألف صوت، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة لنظام القوائم 7 مليون و730 ألأف و456 صوتًا بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليون و558 ألف و710 صوتًا.

