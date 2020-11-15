فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالأغلبية المطلقة في انتخابات النواب المرحلة الثانية

أعلن المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة التصويت في محافظات المرحلة الثانية لعدد 13 محافظة داخل وخارج مصر.

وأضاف إبراهيم خلال مؤتمر صحفي، أنه بالنسبة للفائزين لنظام القوائم فقد فازت القائمة الوطنية من أحل مصر في الدائرة الأولى ومقرها مدرية أمن القاهرة والدائرة الثالثة ومقرها مدرية امن الشرقية و ذلك لفوزها بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة بكل دائرة إعمالًا للمادة 23 من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وبلغ المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 31 مليون و480 ألف و127 ناخبة، وبلغ عدد الحضور 9 مليون و289 ألف و166 ناخب، بنسبة مشاركة 29.50%.

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كما بلغ عدد الأصوات الصحيحة للنظام الفردي بلغ 8 مليون و332 ألف و214 صوت بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة للنظام الفردي 956.952 ألف صوت، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة لنظام القوائم 7 مليون و730 ألأف و456 صوتًا بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليون و558 ألف و710 صوتًا.

