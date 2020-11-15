

أعلن المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة التصويت في محافظات المرحلة الثانية لعدد 13 محافظة داخل وخارج مصر. وأضاف إبراهيم خلال مؤتمر صحفي، أن الفائزون في محافظة القليوبية ، بالنسبة للمقعد الفردي على النحو التالي:

دائرة بنها

مجدي عبد العزيز محمد سيف

جمال عبد القادر حجاج

جمال فؤاد مدكور

دائرة طوخ

أسامة فتحي عبد الوهاب

عزيز فؤاد عفيفي حمزة سابق.

دائرة ثان شبرا الخيمة

عبد السلام محمود خضراوي

مجاهد نصار

أشرف عبد العليم

دائرة قليوب

عادل صلاح عامر

إبراهيم جميل محمد عويس

دائرة الخانكة

كمال الدين شافعي أبو دنيا

محمد الطوخي عبده مصطفي

محمد عبد الواحد حسن مدينة.

دائرة شبين القناطر

سمير صبحي عليوة

حافظ شكري

حافظ أحمد عمران.

محافظة بورسعيد

أحمد محمد فرغل

محافظة جنوب سيناء

دائرة أول شرم الشيخ

سليمان عطيوي محمد سلمان

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحيا مصر ينشر أسماء الفائزين بمقاعد محافظات القليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء الفردية بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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