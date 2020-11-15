تحيا مصر ينشر أسماء مرشحي الإعادة بالمرحلة الثانية بدوائر القاهرة

أعلن المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة التصويت في محافظات المرحلة الثانية لعدد 13 محافظة داخل وخارج مصر.

وأضاف إبراهيم خلال مؤتمر صحفي، أن المرشحين في محافظة القاهرة، بالنسبة للمقعد الفردي على النحو التالي:

دائرة الزيتون

سيد عثمان سيد جالد المولى

محمد عبدالغني عبدالمطلب عبدالحق

دائرة جدائق القبة

سيد نصر السيد أبو العلا

حسين السيد محمد جاد

دائرة أول مدينة نصر

عمرو محمد فاروق السنباطي

سمر فرج علي فوده

دائرة المرج

عيد عبدالله محمد هيكل

محمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا

دائرة البساتين

علي عبدالونيس علي سواح

أحمد أحمد رشدي مهدي قرطام

دائرة حلوان

عبدالمنعم حامد محمود ابراهيم

عرفة مصطفى صالح محمود

مصطفى اسماعيل ابراهيم عاشور

ابراهيم الدسوقي محمد محجوب

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وبالنسبة للفائزين لنظام القوائم فقد فازت القائمة الوطنية من أحل مصر في الدائرة الأولى ومقرها مدرية أمن القاهرة والدائرة الثالثة ومقرها مدرية امن الشرقية و ذلك لفوزها بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة بكل دائرة إعمالًا للمادة 23 من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وبلغ المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 31 مليون و480 ألف و127 ناخبة، وبلغ عدد الحضور 9 مليون و289 ألف و166 ناخب، بنسبة مشاركة 29.50%.

كما بلغ عدد الأصوات الصحيحة للنظام الفردي بلغ 8 مليون و332 ألف و214 صوت بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة للنظام الفردي 956.952 ألف صوت، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة لنظام القوائم 7 مليون و730 ألأف و456 صوتًا بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليون و558 ألف و710 صوتًا.

