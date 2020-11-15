ميريام فارس تستعرض قوامها الممشوق بعد إنجابها بأيام "فيديو"

استعرضت المطربة اللبنانية ميريام فارس، قوامها الممشوق التي لاتزال تحتفظ بهم بعد دخولها غرفة العمليات مرتين للوضع، لتظهر بعد مرور أقل من شهر على إنجابها لطفلها الثاني بنفس هيئتها النحيلة التي إعتاد عليها الجمهور.

نشرت ميريام مقطع فيديو قصير عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، أوضحت من خلاله رشاقتها.



ظهرت ميريام، وهي ترتدي ملابس رياضية، وتضع يدها حول خصرها وتغلقهما لتظهر نحالتها وعدم تأثر بطنها بالإنجاب.

اقرأ أيضًا..ميريام فارس تكشف عن ملامح مولودها الثاني "فيديو"



الجدير بالذكر، أن ميريام فارس منذ أيام نشرت صورة ليد طفلها الرضيع الذي أطلقت عليه أسم "دايف"، وكتبت عليها تاريخ ميلاده ووجهت له رسالة، قالت فيها: "صحيح إنك جيت على الحياة بأصعب سنة عم بتمر عالعالم.. بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيونى".

