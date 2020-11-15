

أعلن المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة التصويت في محافظات المرحلة الثانية لعدد 13 محافظة داخل وخارج مصر.

محافظة القاهرة

دائرة الساحل

أبانونب عزت عزيز معوض دائرة روض الفرج

محمد عبدالرحمن راضي محمد دائرة الزاوية الحمراء

أمين محمد علي مسعود

عمر محمد عمر محمد رحيم دائرة أول مدينة نصر

محمد مصطفى مصطفى السلاب

طارق عثمان احمد شكري دائرة التجمع الخامس

محمد السيد محمد سليمان

محمد شديد لبيب الحناوي دائرة السلام أول

شريق فيض الورداني محمد

أحمد اسماعيل محمد أحمد دائرة عين شمس

محمد سعيد سليمان الكومي

صفوت وداد مسعد قليني دائرة المطرية

وائل إبراهيم غريب علي

أحمد عبدالتفاح محمد عباس دائرة المرج

أحمد علي إبراهيم محمود دائرة الجمالية

حسام محمد زكي إبراهيم دائرة عابدين

أشرف محمود ابراهيم حاتم دائرة السيدة زينب

الطاهر عبدالحميد محمود سليم

دائرة الخليفة

سيد حنفي طه محمد دائرة مصر القديمة

خالد علي عبدالله كمالي دائرة البساتين

خالد عبدالحميد عبده طنطاوي

حشمت اسماعيل محمود دائرة المعادي

أحمد عبدالرؤرف عبدالمعطي الطيبي دائرة حلوان

عيد حماد محمد عيد

محافظة القليوبية



دائرة بنها

مجدي عبد العزيز محمد سيف

جمال عبد القادر حجاج

جمال فؤاد مدكور

دائرة طوخ

أسامة فتحي عبد الوهاب

عزيز فؤاد عفيفي حمزة سابق.

دائرة ثان شبرا الخيمة

عبد السلام محمود خضراوي

مجاهد نصار

أشرف عبد العليم

دائرة قليوب

عادل صلاح عامر

إبراهيم جميل محمد عويس

دائرة الخانكة

كمال الدين شافعي أبو دنيا

محمد الطوخي عبده مصطفي

محمد عبد الواحد حسن مدينة.

دائرة شبين القناطر

سمير صبحي عليوة

حافظ شكري

حافظ أحمد عمران.

محافظة بورسعيد

أحمد محمد فرغل

محافظة جنوب سيناء

دائرة أول شرم الشيخ

سليمان عطيوي محمد سلمان

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحيا مصر ينشر أسماء الفائزين بمقاعد النواب الفردية بالجولة الأولي من المرحلة الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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