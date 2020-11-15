الشيوخ يحيل لائحته لمجلس الدولة قبل عرضها علي جلسته العامة 29نوفمبر..والنواب ينظرها 15ديسمبر



أكد المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ انتهاء اللجنة الخاصة باعداد اللائحة للمجلس من مراجعة الصيغة النهائية لها، مشيراً إلي عرضها يوم الثلاثاء القادم على اللجنة المُشكلة للائحة ، وأوضح عتمان أن اللجنة اقترحت اشتراك مجلسي النواب و الشيوخ في تمثيل مصر في الشُعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي، لافتاً إلى أن كل دولة تُمثل فيه بثمانية أعضاء.



و في سياق متصل، أشار "عتمان" الي أن اللجنة سوف تحيل مشروع قانون اللائحة إلي قسم التشريع في مجلس الدولة، إلا انه لم يُحسم بعد إحالتها الي رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ليحيلها بدوره إلى مجلس النواب أم ستتم احالتها مباشرةً إلى مجلس النواب.

وشدد "عتمان" على أن مجلس الشيوخ مجلس نيابي " يُشارك في التشريع"، والمشاركة هنا بالدراسة أو الاقتراح أو ابداء الرأي، كما يُمكن أن يقترح مشروع قانون ويعرضه على رئيس الجمهورية، دون التعارض مع أختصاصات مجلس النواب.

وحول الجلسات المُشتركة بين المجلسين؛ أكد "عتمان" أنه ليس هناك ما يدعو لذلك بحسب الاختصاصات الحالية لمجلس الشيوخ، إلا إذا دعا رئيس الجمهورية إلى اجتماع مشترك، كما أوضح أنه من المقترح أن يضُم المجلس 14 لجنة نوعية حتى الآن.

كما نوه"عتمان" أنه في حالة انتهاء اللجنة الخاصة من مراجعة اللائحة يوم 17 من نوفمبر الحالي و انتهاء مجلس الدولة من المراجعة قبل يوم 29 نوفمبرالحالي بوقت طويل؛ فمن المُمكن أن يُدعى المجلس الي الانعقاد قبل ذلك بهدف الاسراع من عرضها على مجلس النواب في جلسة 15 ديسمبر.

