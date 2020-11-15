وكيل أول الشيوخ: لائحة المجلس متفقة مع الدستور

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، رئيس لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ، أن لجنة الصياغة انتهت من أعمالها بمراجعة ومناقشة جميع مواد اللائحة طبقا للنصوص الدستورية والقانونية، لإعداد لائحة جيدة تليق بمجلس الشيوخ الغرفة الثانية من التشريع .

وأضاف أبوشقه في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن لجنة الصياغه قامت بفحص واستعراض جميع المبادئ والمواد الدستورية والقانونية للتأكيد علي إخراج لائحة منضبطة لمجلس الشيوخ طبقا للدستور والقانون.

وتابع أبوشقة، أن للجنة ستعرض الصياغة النهائية لمشروع اللائحة علي لجنة إعداد اللائحة يوم 17 نوفمبر الجاري، لمناقشتها والتصويت عليها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية حيالها من عرض على الجلسة العامة والموافقة عليها، تمهيدا لمناقشتها في مجلس النواب، لإخراجها في صورة قانون علي غرار القانون رقم 1 لسنة 2016 الخاصة بلائحة مجلس النواب، للموافقة عليها وإصدراها بقانون ونشرها بالجريدة الرسمية.

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ونوه أبو شقة، أن مواد اللائحة نصت علي اختصاصات مجلس الشيوخ وجاءت متفقة ومحددة وطبقا للنصوص الدستورية والقانونية .