تحيا مصر ينشر أسماء مرشحي الإعادة بمحافظات القليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية

أعلن المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة التصويت في محافظات المرحلة الثانية لعدد 13 محافظة داخل وخارج مصر.

وأضاف إبراهيم خلال مؤتمر صحفي، أن المرشحين في محافظات القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، بالنسبة للمقعد الفردي على النحو التالي:

محافظة القليوبية

دائرة قليوب

عزت عبدالعزيز محمد كريم

درويش محمود محمد مرعي

محافظة الدقهلية

دائرة أول المنصورة

وحيد رمضان فوده محمد

محمد محمد السيد بسيوني

نبيل ابراهيم الدسوقي أحمد أحمد ورده

أحمد محمد سلام الشرقاوي علي

دائرة مركز المنصورة

محمد اسماعيل اسماعيل الشريف

جمال سسعد محمد الزهيري

محمد علاق محمد عبدالوهاب

حسن حسين محمد احمد المير

دائرة بلقاس

الهامي أحمد عبداللطيف جاد عجينه

محمد عبدالرازق محمد السيد عوض قرقر

فايق الزكي المغازي سلامه

عوض محمد عبدالفتاح محمد أحمد

دائرة طلخا

وليد شوقي شاكر حامد

السيد الخضر علي جوهر

بسام منصور اليماني محمد فليفل

رضا عبدالله محمد غازي حبيب

دائرة دكرنس

نصحي علي حسن علي

مكرم السيد المتولي رضوان

شوقي عبدالعليم عبدالحميد موسى

أشرف الشبراوي سعد محمد أبو العلا

أشرف أحمد لطفي محمد الحصى

وليد فتحي السيد فرعون

دائرة منية النصر

محمد نيب خالد علي محمد نور الدين

عمادالدين محمود محمود سليمان الحديدي

خالد مصطفى كامل عبدالسلام موسى

أحمد محمد حسن الهواري

دائرة المنزلة

مجدي محمد علي الأمير

أحمد أحمد الحديدي مشميش

أحمد محمد محمد سمره

إيهاب صلاح أحمد أحمد عبده العميري

دائرة ميت غمر

أحمد ابراهيم أحمد السعيد الألفي

عبدالفتاح عبد الحي محمد مصطفى

بدوي عبداللطيف هلال بدوي

محمود احمد العزب سيد أحمد

دائرة أجا

إيهاب أنيس عبداللطيف عبدالله

محمد وفيق محفوظ صالح

إيهاب أحمد محمد الفقي

شريف مصطفى الجبلي

دائرة السنبلاوين

أسامة محمد عبدالعاطي متولي

محمد السعيد عوض سيد أحمد

أحمد إبراهيم محمد رعب

أحمد همام القزماوي

محافظة المنوفية

دائرة شبين الكوم

أحمد عبدالحميد صديق حجازي

العناني حسن حموده حسن علي

جمال عبدالستار عبدالغني سحلوا

هاني مصطفى أحمد خضر

دائرة قويسنا

عبدالحكيم محمد البيومي سليمان التعلب

منير محمد محمود مندور

عصمت عبدالفتاح يس زايد

محمد حمدي عبدالحليم موسي

دائرة تلا

ابراهيم يحى محمد خليف

كريم طلعت أحمد عصمت السادات

عبدالحفيظ زكي عبدالحفيظ نصير

علاء حسن عبدالواحد جعفر

دائرة أشمون

صابر أحمد عبدالقوي يوسف

عصام محمد عبدالسلام ياسين

عبدالهادي فتحي عبدالهادي خليل

محمود محي الدين حسن عوض

دائرة الباجور

محمود محمد رفعت عباس البرعي

عادل زكي امين طه الصعيدي

دائرة منوف

أيمن عبدالهادي سليمان معاذ

الأمير عبدالقوي أحمد الجزار

أحمد أبو زيد محمحد أبو زيد

عادل عبدالغفار طلبه منصور

محافظة الغربية

دائرة أول طنطا

عبدالمنعم ابراهيم ابراهيم شهاب

سمير جابر محمود عيسي

غباشي محمد بدوي بدير

أحمد مهاب محمد احمد الهرميل

سمير محمد الخولي

شريف مصطفى انور خليل

دائرة كفر الزيات

سامح فتحي اسماعيل حبيب

ابراهيم عبدالله ابراهيم الدهراوي عبدالقادر محمد سرور

محمد أحمد محمد يوسف

دائرة قطور

فؤاد ابراهيم عبدالعزيز حسب الله

عبدالله أحمد السيد الشيخ

دائرة أول المحلة الكبرى

محمود عبدالسلام حسن الشامي

حامد عبدالجليل ابراهيم الزعبلاوي

محمد خليفه محمد خليفه

أحمد بلال سعد البرلسي

دائرة مركز المحلة الكبرى

حامد جلال جهجه

ابراهيم محمد عبدالله

ايهاب فتوح سنبل

عبدالباسط محمد عبدالقوي

دائرة سمنود

عبدالمطلب محمد عبدالمطلب

أحمد عبدالحكيم دراج

دائرة زفتي

محمد سعد بدراوي عوض

مصطفى راغب علي أبزيد

عامد حامد الشوربجي

محمد سلامه توفيق الجوهري

محمد ربيع سالم غزاله

هيثم توفيق زغلول مراد محمد عبدالله

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بالنسبة للفائزين لنظام القوائم فقد فازت القائمة الوطنية من أحل مصر في الدائرة الأولى ومقرها مدرية أمن القاهرة والدائرة الثالثة ومقرها مدرية امن الشرقية و ذلك لفوزها بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة بكل دائرة إعمالًا للمادة 23 من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وبلغ المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 31 مليون و480 ألف و127 ناخبة، وبلغ عدد الحضور 9 مليون و289 ألف و166 ناخب، بنسبة مشاركة 29.50%.

كما بلغ عدد الأصوات الصحيحة للنظام الفردي بلغ 8 مليون و332 ألف و214 صوت بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة للنظام الفردي 956.952 ألف صوت، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة لنظام القوائم 7 مليون و730 ألأف و456 صوتًا بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليون و558 ألف و710 صوتًا.

