تحيا مصر ينشر أسماء مرشحي الإعادة بالمرحلة الثانية بدوائر كفر الشيخ والشرقية

أعلن المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة التصويت في محافظات المرحلة الثانية لعدد 13 محافظة داخل وخارج مصر.

وأضاف إبراهيم خلال مؤتمر صحفي، أن المرشحين في محافظة كفر الشيخ والشرقية، بالنسبة للمقعد الفردي على النحو التالي:

دائرة كفر الشيخ

السيد أبو اليزيد سيد أحمد شمس الدين

محى الدين القطان

باسم عبدالمحسن حجازى

مراد جمال القطان

أحمد محمد الطنطاوى

ياسر منير عبدالجواد

دائرة سيدى سالم

على أحمد على أحمد

محمد عبدالحميد مفتاح

محمد عبدالحميد هاشم

ماهر على مصرى خليفة

دائرة الحامول

عصام الدين السعدى عبدالغفار

يونس عبدالرازق فرج

محمد زكى إبراهيم إسماعيل

عزت عبدالمنعم عبدالرحمن محم

دائرة دسوق

صلاح الدين محمود إبراهيم المعداوى

عادل محمد على النجار

يوسف البدرى عبدالفتاح البدرى

محمد سعد الصمودى

عادل عبد السلام جعفر

محمد عبدالعليم أحمد خليفة داود

محافظة الشرقية

دائرة أول الزقازيق

على سعيد على محمد سيد أحمد

لطفى محمد إبراهيم عثمان شحاته

ماجد دياب سليمان غانم

عادل السيد الأنور عفيفى

إيمان سالم خضر

مروه محمد عبدالغنى هاشم

عبدالفتاح إبراهيم حسنين محمد

مجدى جلال عبدالعزيز عاشور

دائرة بلبيس

حموده محمد يحي

سامى عبدالعزيز نصرالله سلامه

رشيد السيد عامر

عبدالله فهمى رياض الرماح

حاتم محمد حسن صيام

طارق حسن محمد الأعصر

خالد عبدالرحمن مشهوروجيه حسين أباظةمحمد محمود جاد مصطفىعبير السيد حنفىحسن على ضوهمى محمد رشدى غيث

دائرة أبو كبير

محمد عبدالهادى سليم

حاتم أحمد عبدالعزيز

نبيل عبده عسكر

مصطفى محمد باز مصطفى

دائرة ديرب نجم



طلعت عماد الدين صادق أحمد السويدى

رضا عبدالعال سالم

السيد عدلى حامد عبدالرحمن

عبدالباقى محمود أحمد تركيا

دائرة فاقوس



علاء أحمد عبدالنبى

صلاح منصور عبدالعال عبدالحميد

على الدين إبراهيم أحمد سيد أحمد النجار

نبيل محمد العطار

أمام منصور حسن منصور سعد

صلاح الدين أحمد السيد شرابيه

دائرة أبو حماد

أحمد فؤاد سليمان بغدادى أباظة

ثروت محمد فكرى فؤاد على سويلم

جلال ابراهيم محمد صيام

فرج حسن سلامة على

دائرة الحسينية

السيد محمد إبراهيم رحمو

رائف السيد محمد إسماعيل

السيد أحمد عبداللطيف عثمان عبدالله سعود

محمد حسن سلامة