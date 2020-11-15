تحيا مصر موعد جولة الإعادة لانتخابات النواب المرحلة الثانية في الداخل والخارج

أعلن المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة التصويت في محافظات المرحلة الثانية لعدد 13 محافظة داخل وخارج مصر.

وأضاف إبراهيم خلال مؤتمر صحفي، أنه تجرى جولة الاقتراع لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب أيام 5 و 6 و 7 ديسمبر المقبل 2020، بينما تجرى جولة الاقتراع للمصريين بالداخل أيام 7 و 8 ديسمبر المقبل 2020.

وبالنسبة للفائزين لنظام القوائم فقد فازت القائمة الوطنية من أحل مصر في الدائرة الأولى ومقرها مدرية أمن القاهرة والدائرة الثالثة ومقرها مدرية امن الشرقية و ذلك لفوزها بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة بكل دائرة إعمالًا للمادة 23 من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

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