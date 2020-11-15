الضرائب: إلزام 134 شركة بالفاتورة الإلكترونية

كشف الدكتور سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، تفاصيل انطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الفاتورة الإلكترونية بمثابة مستند رقمي يثبت التعامل بين مقدم الخدمة أو البائع والمشتري»، مشيرا إلى أن كافة السلع تحصل على تكويد عالمي في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وتابع «الفاتورة الإلكترونية تتميز بتحديد اسم البائع والمشتري»، لافتا إلى أن المرحلة الأولى خاصة بتبادل السلع بين التجار فقط، حيث ألزمت المالية 134 شركة بالالتزام بالفاتورة الإلكترونية كمرحلة أولية.
وأوضح أن الإقرار الضريبي سيعتمد على الفواتير الإلكترونية، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونية تصب في مصلحة المواطن والممول.
وناشد المواطنين بتسديد أصل الضريبة قبل 14 ديسمبر للحصول على خصم 70% من مقابل التأخير.
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