عاجل.. السيسى يوجه بإنهاء أعمال مركز القيادة الاستراتيجى وفقا للخطة الزمنية

زار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الأحد، مقر مركز قيادة الدولة الاستراتيجى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى تم إنشاؤه حديثا بأحدث المواصفات العالمية تماشيا مع رؤية مصر المستقبلية.





رافق الرئيس، خلال الزيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع إلى شرح مفصل لمكونات مركز قيادة الدولة الاستراتيجى الجديد وآخر تطورات الأعمال الإنشائية الهندسية وأعمال البنية التحتية التى تمت به، وكذلك ما تم تصميمه وإنشاؤه بأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل المراقبة الأمنية والنظم الذكية فى مجال القيادة والسيطرة، والتى تعزز قدرة الدولة على إدارة مؤسساتها بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف، وكذلك الوحدات والمنشآت التخصصية والإدارية التى يتضمنها المقر الجديد.

وأشاد الرئيس خلال الجولة بالجهد المبذول لإنهاء وتجهيز مبانى ومنشآت مركز القيادة الاستراتيجى وفقًا للمدة الزمنية المخططة، مؤكدًا حرص الدولة على تطوير قدراتها فى شتى المجالات ومواكبة التقدم العلمى والتقنى لتكون قادرة على الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

ويتضمن مركز قيادة الدولة الاستراتيجى عددًا من المراكز التى تضمن السيطرة والإنسيابية فى إدارة جميع مؤسسات الدولة والاستعداد لمجابهة أية أزمات أو طوارئ، ويمتد المقر على مساحة 22 ألف فدان ويضم 13 منطقة تختلف باختلاف طبيعة كل منها، ويحتوى على مركز لتنسيق أعمال دفاع الدولة، وكذلك مركز البيانات الاستراتيجى الموحد للدولة والذى يحتوى على جميع البيانات المعلقة بمؤسسات الدولة، ومركز للتحكم فى الشبكة الاستراتيجية المغلقة للسيطرة على الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى مركز الإدارة والتشغيل للتحكم فى مرافق الدولة، ومركز للتحكم فى شبكة الاتصالات الذى يضمن استمرار تحقيق الاتصالات على مستوى الدولة، وكذلك مراكز السيطرة على خدمات الطوارئ والسلامة الميدانية، ومركز للتنبؤات الجوية والذى يعد مركز الدفاع عن الدولة ببيانات الأحوال الجوية أولاً بأول ليكون مستعدًا لمجابهة التغيرات الجوية المفاجئة، بالإضافة إلى حجم ضخم من المخازن التى تؤمن احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية.

وتتعدد منشآت مركز قيادة الدولة الاستراتيجى لتشمل عددًا من دور العبادة والنوادى والفنادق والمدارس والملاعب الرياضية والمشروعات السكنية والمولات التجارية إلى جانب عدد من المستشفيات والمجمعات الخدمية والإدارية، ويؤمن مركز قيادة الدولة بوحدتين من الحرس الجمهورى ووسائل التأمين الأخرى التى توفر الحماية والوقاية والتأمين للمركز.

ويمثل مركز قيادة الدولة الاستراتيجى الجديد صرحًا جديدًا يجسد رؤية مصر المستقبلية كقوة إقليمية واعدة، ودولة رائدة كانت وستبقى قادرة على قهر التحديات وتحقيق التطلعات بوحدة شعبها الأبى وجيشها القوى.