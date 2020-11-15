الأوقاف تنهى خدمة إمام وخطيب بمديرية الدقهلية

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، اليوم الأحد، إن القرار جاء بناء على مذكرة من الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف لإنهاء خدمة أحمد جلال عبدالله الذى كان يشغل وظيفة إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.
وأكد رئيس القطاع الدينى بالأوقاف أن المادة 150 فى الفقرتين 9 و10 من اللائحة التنفيذية للقانون 81 لسنة 2016 تنص على أنه "إذا التحق الموظف بالخدمة لدى جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة مصر يتعين على إدارة الموارد البشرية عرض الأمر على السلطة المختصة لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتبارا من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة".
وأشار إلى أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، وتم تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الدقهلية، وعلى جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تنفيذ ذلك.
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