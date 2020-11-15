فيديو.. مستشار الرئيس عن دخول مصر موجة ثانية من كورونا: الأولى لم تنته بعد

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على ما يتردد حول دخول مصر موجة ثانية من كورونا قائلاً: "منقدرش نقول إننا داخلين على موجة تانية لأن الموجة الأولى لم تنته بعد".





وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن شكل الفيروس لم يختلف، مؤكدًا أنه لم يعد هناك هلع فى التعامل مع الحالات كما كان يحدث فى السابق. وأشار إلى أن فيروس كورونا مرتبط بكيفية التعامل وهو ما يتطلب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وهى الوسيلة الوحيدة للوقاية من المرض، مضيفًا: "الحرص مطلوب بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى".

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