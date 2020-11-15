أمطار غزيرة وموجة برد ورياح واستمرار الطقس السىء بشمال سيناء

تعرضت محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بموجة بردد شديد ورياح، مع استمرار الطقس والظروف الجوية السيئة التى تسود المحافظة، مما أثر على الحركة التجارية والأسواق، وأدى إلى خلو الشوارع من المارة، وإلزام معظم المواطنين منازلهم.





وكانت معظم مناطق محافظة شمال سيناء قد تعرضت خلال أمس والليلة الماضية لأمطار خفيفة وموجة برد ورياح وظروف جوية سيئة، علاوةً على سقوط أمطار غزيرة بمنطقة وسط سيناء أدت إلى وقوع سيول دون أية خسائر، حيث تم رفع درجة الاستعداد فى جميع أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التى تتعرض لها المحافظة، وأدت إلى إغلاق عددً من الطرق نتيجة زحف الرمال، وسقوط أمطار قد تؤدى إلى حدوث سيول. وتتابع مديرية الرى حركة المياه الناجمة عن الأمطار وتجمعها خلف السدود على طول مجارى ومخرات السيول، علاوةً على وجود محطات رصد للإبلاغ عن أى تجمعات مياه خلف السدود، كما تقوم غرفة العمليات بمتابعة تطورات الظروف الجوية وتحركات مياه الأمطار خشية وقوع سيول، ولم تتلقٍ الغرفة حتى الآن أية بلاغات.

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