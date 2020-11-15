«اليوم السابع» و«صوت الأمة» يهنئان الزميل حازم عادل بإطلاقه موقع «مصر تايمز»

أطلق الكاتب الصحفي حازم عادل، موقع «مصر تايمز» الإخباري، منذ أسابيع قليلة، ليمثل تجربة صحفية فريدة ومتميزة بين المواقع الصحفية المصرية.

وتقدم الكاتب خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، وأسرة تحرير اليوم السابع، والزميل يوسف أيوب رئيس تحرير "صوت الأمة"، وأسرة التحرير، بالتهنئة للزميل حازم عادل على إطلاقه موقع "مصر تايمز" الإخباري"، متمنيا له ولأسرة تحرير الموقع التوفيق والنجاح.

ويعد الكاتب الصحفى حازم أحد أبناء مؤسسة اليوم السابع، حيث عمل فى اليوم السابع لسنوات فى قسم الحوادث.

وانفرد موقع «مصر تايمز» ببث أول ستوديو تحليلي لموقع إخباري، في مباراة مصر وتوجو في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2021، ليكون أول ستديو تحليلي متكامل على مدار 7 ساعات متواصلة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك - يوتيوب".

وخلال أسابيع من انطلاقته القوية، استطاع الموقع أن يخلق حالة صحفية مميزة، من خلال الانفراد بطرح العديد من القضايا، وتغيير المفاهيم التقليدية للعمل الصحفي، بتقديم محتوى بصري جذاب.

ويجهز موقع «مصر تايمز» لضربة صحفية جديدة، ولكن هذه المرة في المجال السياسي، لمحاربة الجماعة الإرهابية التى تخطط لزعزعة استقرار مصر، حيث ينشر سلسلة حلقات تزلزل الدوحة من الداخل .

وقال حازم عادل رئيس تحرير موقع «مصر تايمز»، إنه يطمح لتقديم صحافة تواكب التطور التكنولوجى الذى يمر به العالم، بعدما أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى أسرع وسيلة إعلامية في كل دول العالم .

ووعد رئيس تحرير موقع «مصر تايمز» القراء بتقديم محتوى صحفي مختلف يناسب جميع الشرائح الخاصة بالقراء، وان يكون عند حسن ظنهم طوال الوقت .

يذكر أن حازم عادل يترأس تحرير برنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شبكة النهار الفضائية، وله تجربة مميزة في جريدة اليوم السابع بقيادة خالد صلاح قائد الصحافة الإلكترونية في مصر، بالإضافة إلى عمله في العديد من الصحف والقنوات الفضائية.