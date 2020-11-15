لبحث التعاون المشترك.. وزير السياحة والآثار يستقبل سفير البوسنة والهرسك

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير صديق سباهيتش سفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من أوجه التعاون الثنائي لتبادل الخبرات في مجال أعمال الترميم والمتاحف، والاستفادة من خبرة البوسنة والهرسك في مجال الآثار الإسلامية والمتاحف، بالاضافة الي مناقشة إعداد مذكرة تفاهم لدفع الحركة السياحية بين البلدين.

ومن جانبه، هنأ سفير البوسنة والهرسك بالقاهرة، الدكتور خالد العناني، علي الكشف الاثري الجديد بمنطقة آثار سقارة الذي تم الاعلان عنه أمس، مؤكدا علي أن مصر دائما ما تبهر العالم بحضارتها العظيمة.