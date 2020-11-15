نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر شاومي xiaomi mi 10t الجديد وسعره بالدولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه شاومي علي هاتفها الجديد شاومي xiaomi mi 10t عبر صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي اعنت عن انه تم طرح الهاتف في الخارج وأعلنت عن طرحه في مصر ديسمبر المقبل، كما أعلنت عن هاتفها شاومي بوكو 3 poco x3 NFC الجديد أيضا من شاومي، كما أعلنت عن مواصفات هاتف شاومي xiaomi mi 10t الجديد وبتصميم مختلف عن باقي الهواتف والتي سوف نعلن عنها من خلال هذه المقالة.

مواصفات شاومي xiaomi mi 10t

أعلنت شركه شاومي مواصفات هاتف شاومي xiaomi mi 10t والتي تتلخص في الآتي:

أبعاد الهاتف 165.1*76.4*9.33 ملي مع وزن 216 جرام.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو.

خامات الهاتف من فريم ألومنيوم وظهر زجاجي مع وجود طبقه حماية علي الظهر.

الهاتف يدعم شبكه اتصال حتي الجيل الخامس.

شاشه الهاتف تتميز بوجود ثقب والتي تأتي من نوع dot display ips lcd بدقه 1080*2400 بكل وتأتي بمعدل 395 بكسل وتدعم الشاشة 144hz للحصول علي أداء رائع أثناء استخدام الهاتف وتأتي الشاشة بأبعاد 20:9 لعرض الفيديوهات بأفضل صوره بالإضافة إلي وجود طبقه حماية من نوع corning gorilla glass كما في هاتف سامسونج samsung galaxy s20 fe بالإضافة إلي المميزات الأخري.

الكاميرا الخلفية بالهاتف يدعم اربع كاميرات الأولي بدقه 64 ميجا بكسل والثانية بدقه 13 ميجا بكسل والثالثة بدقه 5 ميجا بكسل مع فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية للهاتف بدقه 20 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم معالج من نوع كولاكم snapdragon 865 بتكنولوجيا 7 نانو ومعالج وسومي اخر من نوع adreno 650.

يوجد إصدارين للهاتف الأول 128 جيجا مع ذاكره 8 جيجا والثاني 64 جيجا مع ذاكره 6 جيجا.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10.

سماعات الهاتف الخارجية استريو.

الهاتف يدعم بصمه الإصبع وبصمه الوجه.

بطاريه الهاتف تتميز بسعة 5000 أمبير مع شاحن بقوه 33 وآت.

ألوان الهاتف اللون الأسود واللون الفضي.

سعر هاتف xiaomi mi 10t

أعلنت شركه شاومي عن هاتف شاومي xiaomi mi 10t كما أعلنت عن سعره وميعاد نزوله في مصر ديسمبر المقبل كما أعلنت عن سعر الهاتف بالخارج 500 دولار وبالسعودي ما يقارب 1700 ريال وبالمصري 7500 جنيه، كما يمكنك معرف سعر آوبو oppo find x2 pro.