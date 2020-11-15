انت الان تتابع تفاصيل خبر “رسمياً” الهيئة الوطنية للإنتخابات تعلن موقف مرتضى منصور من خوض جولة الإعادة بدائرة ميت غمر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كانت النتائج الغير رسمية تشير إلى خسارة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في دائرة ميت غمر وخروجه من جولة الإعادة، وذلك بالرغم من خروجه وإعلانه عبر صفحته عشية ثاني أيام الإنتخابات أنه متقدم على جميع منافسيه.

الهيئة الوطنية للإنتخابات تعلن موقف مرتضى منصور من خوض جولة الإعادة

إلا أن النتائج ووسائل الإعلام كانت تشير إلى غير ذلك، حيث أشارت النتائج الأولية أن منصور خارج السباق الإنتخابي بعد تقدم أربع مرشحين ليس من بينهم رئيس نادي الزمالك، وخرج منصور أول أمس ليقسم بالله أنه لم يسقط في الإنتخابات ولكنه تدارك قائلاً “ولكني راضي بالنتجة”.

واليوم أعلن رئيس اللجنة العليا للإنتخابات عن موقف مرتضى منصور من جولة الإعادة، وذلك بعد إعلان المستشار لاشين إبراهيم عن النتيجة الرسمية وأسماء المرشحين لجولة الإعادة لإنتخابات البرلمان بجولة الإعادة في المرحلة الثانية بمحافظة الدقهلية.

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وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن جولة الإعادة في دائرة رئيس نادي الزمالك، سوف تجري بين أربع مرشحين ليس من بينهم المستشار، ومن المقرر أن تتم الإعادة بين كل من:

بدوي عبد اللطيف.

أحمد الألفي.

عبد الفتاح البحراوي.

محمود عزب.

وأكد لاشين على انتخابات مجلس النواب 2020 جرت بكل نزاهة وحياد، وسط متابعة من منظمات المجتمع المحلي والدولي والمدني.