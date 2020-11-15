تعرف على تفاصيل جلسة حسام البدري مع طارق حامد

عقد حسام البدري – المدير الفني للمنتخب المصري – جلسة مع لاعب وسط المنتخب "طارق حامد"، للحديث معه حو أزمته الاخيرة، بعد ظهور انفعالاته عقب مباراة مصر أمام توجو أمس وذلك بسبب عدم وجودته في التشكيل الأساسي، ولعبه للمباراة كبديل.

وفاز منتخبنا الوطنبي أمس، على منتخب توجو بنتيجة 1-0، براسية لمحمود حمدي "الونش"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بتصفيات أمم أفريقيا 2022.

وشهدت الجلسة، عتاب كبير من البدري لطارق، وتأكيد على أنه لاعب كبير، والطريقة التي شوهد بها أمس لا تليق باسمه وبكونه لاعب في نادي كبير مثل نادي الزمالك.

وشوهد طارق عقب نهاية المباراة وهو يركل أشياء ويكسرها في الملعب أثناء خروجه.

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