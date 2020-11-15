عاجل .. محمد صلاح يغادر الحجر الصحى ويسافر إلى الجونة

غادر محمد صلاح – نحم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي – مقر إقامته والذي يجري فيه العزل الذاتي بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أخذه لتصريح طبي بالمغادرة، والذي فور حصوله عليه إتجه إلى الجونة بسيارته الشخصية.

وغادر الفرعون المصري، إلى الجونة، وذلك لاستكمال الحجر الصحي هناك، إلى أن تتحول مسحته من إيجابية إلى سلبية.

ويجري صلاح المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، في أحد المستشفيات بالغردقة، وذلك للتأكد من الشفاء قبل العودة إلى انجلترا.

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وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، وذلك يوم الجمعة الماضية، التي سبقت مباراة مصر وتوجو في تصفيات أمم أفريقيا 2022، والتي فازت بها مصر بنتيجة 1-0.

