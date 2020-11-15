أعلن المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة التصويت في محافظات المرحلة الثانية لعدد 13 محافظة داخل وخارج مصر. وأضاف إبراهيم خلال مؤتمر صحفي، أن المرشحين في محافظات دمياط، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، بالنسبة للمقعد الفردي على النحو التالي: دمياط



دائرة أول دمياط

أيمن يوسف فتحى رخا

ضياء الدين عصام الدين محمد داود

ضياء الدين على عوض بصل

ياسر عبدالفتاح عبده أبوهنديه دائرة كفر سعد

أبو المعاطى مصطفى أبو المعاطى مصطفى

محمود محمد حمدى السيد مشعل

حسن عبدالوهاب محمد عيسى

محمد على محمد الجيوشى محافظة بورسعيد



دائرة أول بور فؤاد

حسن طارق حسن عمار

محمد سامى عباس راغب عامر محافظة الإسماعيلية



دائرة ثان الاسماعيلية

عصام أحمد دياب سلامه

أحمد ياسين أحمد محمد دندش

حسين عبدربه محمد طالب

أسامة أحمد سيد طلبه على سلام دائرة القصاصين الجديدة

أحمد محمد بدران بشاره البعلى

أحمد محمود سليمان سليمان

محمد حامد غنام أحمد

سامى محمد على سليم اقرأ أيضًا: تحيا مصر ينشر أسماء مرشحي الإعادة بمحافظات القليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية

محافظة السويس



دائرة السويس

حسن محمد محمو عيد

جمال عبيد محمد أحمد

جلال مازن جلال محمد

أحمد مراد جبريل محمود دائرة السويسحسن محمد محمو عيدجمال عبيد محمد أحمدجلال مازن جلال محمدأحمد مراد جبريل محمود محافظة شمال سيناء

دائرة أول العريش

عبدالعزيز مطر إسماعيل سالم

سلامه سالم سالمان سالم محافظة جنوب سيناء

دائرة الطور

حميد سليمان محمد موسى

غريب أحمد حسان جميع

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحيا مصر ينشر أسماء مرشحي الإعادة بمحافظات دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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