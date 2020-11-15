وزير خارجية أمريكيا: النظام الإيراني شرير

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن حكم النظام الإيراني الإرهابي يستمر بشكل مأساوي حتى يومنا هذا بتجاهل القوانين والالتزامات الدولية تجاه حقوق الشعب الإيراني.

وأضاف بومبيو، خلال تصريح بمناسبة ذكرى الاحتجاجات التي حدثت في إيران العام الماضي وقتل فيها 1500 متظاهر آنذاك: نزل الإيرانيون الشجعان إلى شوارع أكثر من 200 مدينة في جميع أنحاء إيران للاحتجاج على أربعة عقود من سوء الإدارة من قبل نظام فاسد بدد ثروة شعبه على الإرهاب في الخارج والقمع في الداخل.

وتابع: "بينما مارس المتظاهرون حريتهم في التعبير، كشف النظام مرة أخرى عن طبيعته الحقيقية وبدد أي مطالبة متبقية بالشرعية في نظر الشعب الإيراني، حيث قتل النظام ما يصل إلى 1500 إيراني، من بينهم 23 طفلاً على الأقل".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنه لا يزال الآلاف من المتظاهرين في السجن، حيث ورد أنهم تعرضوا للجلد والصدمات الكهربائية والتجويع والضرب والاعتداء الجنسي والاغتصاب وغيرها من أعمال التعذيب، مشيراً إلى أن أفراد عائلات الضحايا يلقون في السجن لدفاعهم عن أحبائهم.

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