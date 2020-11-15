الجزائر تتخطى 67 ألف حالة كورونا

قال الدكتور جمال فوار، المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا بالجزائر، إن عدد الحالات الجديدة المسجلة بلغت 860 إصابة في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 67679 حالة.

وكشف فورار، خلال تصريحات تناقلتها وكالات الأنباء، عن وفاة 15 شخصًا متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2154 وفاة، مشيراً إلى أن الوزراة سجلت 434 حالة شفاء، ليبلغ العدد الإجمالي 44693 حالة.