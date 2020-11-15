أحمد أمين يرد على منشور المخرج عمرو سلامة بخصوص مسلسل ما وراء الطبيعة

أعرب الفنان أحمد أمين، عن امتنارنه لرأي المخرج عمرو عرفة في مسلسل ما وراء الطبيعة، وإشادته بدوره المبدع في أداء شخصية دكتور رفعت إسماعيل.
علق أحمد أمين ردًا تغريدة عمرو سلامة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "دي شهادة كبيرة يا أستاذ.. دي الغوريللا هاتفرح إن حضرتك جيبت سيرتها ما بالك أنا بقى هاعمل إيه".
كان قد قال "عرفة"، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ما وراء الطبيعة خطوة كبيرة للدراما المصرية، وخطوة كبيرة في مشوار عمرو سلامة الإخراجي والإنتاجي، وخطوة كبيرة في مشوار أحمد أمين الفني، ابهرتني..الغوريلا خطوة للوراء في صناعة الخدع البصرية".
تستعرض أحداث مسلسل "ما وراء الطبيعة" رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأسًا على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته.
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مسلسل ما وراء الطبيعة 2020 يعرض مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من ٩ لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.
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