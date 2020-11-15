سحب درجة الماجستير من عمر البشير

قرر مجلس جامعة الجزيرة خلال اجتمع له، برئاسة الدكتور نجوان عبدالحميد محمود نائبة رئيس المجلس ومشاركة رئيس المجلس الدكتور عبد المتعال أحمد قريشاب وعدد من أعضاء المجلس عبر تطبيق ZOOM، حل معهد إسلام المعرفة "إمام" وأيلولة ممتلكاته لإدارة الجامعة. ووجه المجلس حسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية، باستمرار لجنة إزالة التمكين بالجامعة في أعمالها بشأن استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة مرتكبي المخالفات بالمعهد. وأيد قرار لجنة التمكين بسحب درجة الماجستير الممنوحة من المعهد للطالب عمر حسن أحمد البشير. واعتمد المجلس تعيين وكيل الجامعة ومساعده بجانب عمداء الكليات ونوابهم وعمداء المعاهد ومديري المراكز ورؤساء الأقسام كما اعتمد معايير هيكلة الكليات والمعاهد والمراكز. إقرأ أيضًا.. الجزائرتتخطى 67 ألف حالة كورونا

وأيد المجلس قرارت لجنة التمكين التي شملت 14 وظيفة خاصة إداريين تم تحويلهم لوظائف هيئة تدريس وقضت اللجنة بإعادتهم لوظائف إدارية وتكوين لجان للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي وتعزيز خدمة المجتمع والشؤون الإدارية والمالية وحصر أصول الجامعة والإستثمار وتنمية الموارد المالية والقوانين واللوائح وإزالة التمكين عوضاً عن لجنة لشؤون الطلاب وتحسين البنية التحتية ووجه رئيس المجلس بأن تباشر هذه اللجان أعمالها بعد أن جرى تسمية عضويتها والعمل على تسريع خطوات رفع تقاريرها.

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