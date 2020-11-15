إيرادات أورنج تقفز لـ 4.2 مليار جنيه في الربع الثالث من 2020.. وارتفاع عدد المشتركين

قفزت إيرادات أورنج مصر خلال الربع الثالث من 2020 لتصل إلى 226 مليون يورو (حوالي 4.2 مليارات جنيه) خلال الربع الثالث من 2020، مقارنة بـ 209 (حوالي 3.9 مليارات) بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.
إيرادات أورنج
وجاء إجمالي إيرادات خلال التسعة أشهر 666 مليون يورو حوالي (12.3 مليار جنيه)، مقارنة بـ 621 مليون (حوالي 11.5 مليار جنيه) بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2019.
عدد المشتركين في أورنج
كما ارتفع عدد المشتركين في أورنج من مستخدمى الهواتف الذكية ليصل إلى 27.7 مليون، بينما وصل عدد المشتركين في الانترنت الثابت نحو 385 ألفا.
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والجدير بالذكر أن بلغ عدد عملاء أورنج من مستخدمي خدمات الهاتف المحمول 211.9 مليون عميل في 30 سبتمبر 2020.
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