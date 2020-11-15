السيسي يوجه بالانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية في مشروع تنمية المليون ونصف فدان

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية في مشروع تنمية المليون ونصف فدان، وأعمال مشاريع التنمية الزراعية والتصنيع والخدمات.

كما أشاد السيسي، بالجهد المبذول لإنهاء وتجهيز مباني ومنشآت مركز القيادة الاستراتيجية، مؤكدا على حرص الدولة على تطوير قدراتها في شتى المجالات، ومواكبة التقدم العلمي والتقني وفقا للزمن المخطط، لتكون قادرة على المحافظة على أمن الوطن.

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وقد وجه الرئيس بتوسيع نطاق المشروع نظراً لمردوده الاجتماعي والتنموي على أهالي الصحراء الغربية، خاصةً بمحافظة مطروح، فضلاً عن توفير كافة الموارد المالية الإضافية التي قد يحتاجها المشروع لدعم خططه التنفيذية، وذلك لتعزيز الشق المجتمعي لأهالي المنطقة ومساعدتهم على تنفيذ المشروعات الصغيرة المنتجة في مختلف المجالات ذات الصلة بطبيعة المكان، بما في ذلك توفير أجود السلالات الخاصة بمشروعات الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تنظيم البرامج التدريبية والإرشادية لتحسين الممارسات الزراعية، بالتعاون مع صندوق الإيفاد العالمي والجهات المحلية المعنية.