أستاذ قانون دستوري: الرئيس يعين 14 سيدة في مجلس النواب المقبل

قال الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن رئيس الجمهورية سيدعو مجلس النواب إلى الانعقاد عقب انتهاء الانتخابات، مع مراعاة أن المجلس الحالي مستمر حتى 9 يناير 2021.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الرئيس السيسي سيعين 28 نائبا عقب انتهاء الانتخابات، بينهم 14 سيدة وفقا للدستور».
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وأوضح أن هناك شروط للنواب التي يعينها الرئيس من ضمنها عدم اختيار نائب يغير انتماؤه الحزبي الأكثرية البرلمانية، فضلا عن عدم خوض النائب الانتخابات ذاتها.
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