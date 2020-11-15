مستشار سابق بصندوق النقد: سياحة مصر تعافت بعدما خسرت 80%

قال فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، إن مشروع 1.5 مليون فدان يأتي انعكاسا لعالم ما بعد كورونا الذي نحتاج فيه لاقتصاد قوي يكثر فيه المعروض من المنتجات الزراعية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشروع يخلق فرص عمل، مضيقا أن الزراعة فيه بطرق حديثة وأكثر ذكاءً وتعتمد على التكنولوجيا.
ومن ناحية أخرى، أكد أن السياحة تعافت بعدما كانت خسرت 80 %، لافتا إلى أن الدولار متاح في الجهاز المصرفي وبدأ ينخفض أمام الجنيه.
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وأشار مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، إلى أن الصناديق الاستثمارية بدأت تعود إلى مصر وأدخلت إلى المصارف المصرية 10.5 مليار دولار.
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