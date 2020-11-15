نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا: غلق فصل المدرسة في هذه الحالة

كشفت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل البروتوكول الجديد لعلاج مصابي فيروس كورونا.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «فترة الإصابة بكورونا تمتد 14 يوما، لذلك الوزارة أعلنت أنها ستلجأ إلى غلق الفصل في المدرسة مدة 28 يوما حال اكتشاف أكثر من إصابة خلال أسبوعين.

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وحول إدراج ريميدسفير ضمن بروتوكول كورونا رغم إعلان الصحة العالمية عدم فاعليته قالت «هذه المشكلة حدثت من قبل حينما استخدمنا هيدروكسي كلروكين ، والأهم التوقيت الصحيح لاستخدام مضاد الفيروسات، ونتائج ريميدسفير إيجابية معنا في الحالات البسيطة والمتوسطة».

وأكدت أنه لا توجد أي جهة تتدخل في البروتوكول المصري لعلاج مصابي كورونا.