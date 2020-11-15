النائب أحمد أبو هشيمة: العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لن تتأثر بتولى بايدن الحكم

قال النائب أحمد أبوهشيمة، عضو مجلس الشيوخ، إن الشعب المصرى أجمع على رفض الإسلام السياسى، وثورة 30 يونيو خير دليل على ذلك.

وتابع خلال حديثه على قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، جماعة الإخوان المسلمين سعت إلى الحكم منذ عام 1928، وعندما سنحت لها الفرصة فى 2012، تم رفضها بشدة من الشعب المصرى، ولا يمكن عودتهم.

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وأضاف، بسبب حنكة الرئيس السيسى، عادت العلاقات مع كل دول العالم، إلى أحسن صورة، بعد ثورة 30 يونيو، ويظهر ذلك فى دورنا المحورى سواء فى الاتحاد الأفريقى أو الأوربى.

ورحب أبو هشيمة، بتولى جو بايدن رئاسة أمريكا، مشيرًا إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لن تتأثر فى ظل وجود أى رئيس، بل ستكون فى أحسن حال.