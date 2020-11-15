خبير مصري: بايدن يعاني من الزهايمر

قال سعيد عكاشة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن المشهد الأمريكي مشتعل حتى الآن والأزمة ستدخل معركة قضائية.
وتابع عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الأزمة ستحسم إلى بايدن في نهاية المطاف، كون ترامب لم يقدم أدلة حتى الآن على وجود انتهاكات».
وأكد أن الولايات المتحدة ستدخل في أزمة لمدة 4 سنوات مقبلة كون بايدن في حالة صحية غير مستقرة ويكاد يكون مصابا بالزهايمر.
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وأضاف «أمريكا تمر بأسوأ فتراتها في ظل صراح بين اليمين واليسار الشعبوي، وقد نرى أحداثا مفاجئة قد تسبب تغير العالم وليس الولايات المتحدة فقط».
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