الإفتاء: غدا أول أيام شهر ربيع الآخر

وقال علام، فى بيان له، اليوم الأحد: "استطلعت دار الإفتاء هلال شهر ربيع الآخر لعام ألف وأربعمائة واثنين وأربعين هجريا بعد غروب شمس اليوم، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وقد تحقّق لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر ربيع الآخر بالعين المجردة".

وتابع: "على ذلك تُعلن دار الإفتاء أن اليوم الأحد هو آخر أيام شهر ربيع الأول، وأن غدا الإثنين، أول أيام شهر ربيع الآخر".

وأضاف مفتى الجمهورية: "بهذه المناسبة الكريمة نتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين فى كل مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيد على مصر وعليهم جميعًا مثل هذه الأيام المباركة باليُمن والخير والبركات والأمن والسلام، وأن يكشف الغمة والبلاء عن العباد والبلاد، وهو القادر على ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير".