وزير التعليم: الدولة لن تسمح بوجود الوباء ولن تضحى بالطلاب أو المعلمين

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن الدولة أعدت العدة لاستمرار العام الدراسى أيا كان موقف فيروس كورونا، مضيفًا: "الدولة لن تسمح بوجود الوباء ولن تضحى بالطلاب أو المعلمين".





وأضاف شوقى، خلال برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، إن ولى الأمر القلق من وضع كورونا يمكنه تحويل ابنه إلى نظام منازل، مضيفًا: "لن يتم رفع الغياب فى المدارس". وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لديها استعدادات وإمكانيات للتعامل فى حالة وقف الدراسة 10 أضعاف العام الماضى، لافتًا إلى أن الطالب النظامى مسؤول عن الحضور وعليه الالتزام لأنه سيحاسب على حضوره وفقا لجدوله. وأشار إلى أنه يتابع بشكل يومى ما يحدث فى المدارس، داعيًا إلى عدم الاستماع لشائعات والتركيز على الالتزام، موجهًا أولياء الأمور قائلاً: "محدش يودى ابنه المدرس ودرجة حرارته عالية".

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