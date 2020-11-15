غدًا .. بدء تلقى الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد البت فى الطعون على النتائج، وتلقى نتائج الحصر العددى للأصوات بمختلف محافظات المرحلة الثانية الـ13 وفقًا للجدول الزمنى الذى أعدته الهيئة.





وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن إجمالى عدد المشاركين فى المرحلة الثانية، لانتخابات مجلس النواب وصل إلى 29.50%، وشارك أكثر من 9 ملايين فى محافظات المرحلة الثانية والبالغ عددها 13 محافظة. ويحق للمرشحين بالمرحلة الثانية عقب إعلان النتيجة الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 3 أيام بحد أقصى 17 نوفمبر، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقدمة من المرشحين الخاسرين أو على الفائزين والخائضين لجولة الإعادة، لمدة 10 أيام من 18 وحتى 27 نوفمبر، وترسل الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات.

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