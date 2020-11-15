حذرت فودافون عملائها من النصب الإلكتروني، في إطار الأسبوع العالمي ضد طرق النصب والاحتيال لذا تنصح فودافون مستخدميها لاسيما خدمة فودافون كاش حتى لايقع عليهم أي ضرر.
فودافون
ونشرت فودافون مقطع فيديو تنصح من خلاله عملائها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، قائلة "خد بالك أن موضوع سرقة رصيد الكروت البنكية كثر الفترة الحالية"، مشيرة إلى أن فودافون لم تطلب من عملائها أي أرقام سرية.
وأضافت "احترس من أى شخص يطلب منك الكود الخاص بحساب فودافون كاش من أجل تحديث بيانات فهو لن يمثل الشركة".
وأكدت ليس هناك أي موظف مسموح له يسأل على بياناته السرية أو أي أرقام أو أي أرقام تخص محفظة فودافون كاش فهى تخص العميل فقط.
اقرأ أيضًا.. عروض فودافون اليومية | أكسب مع فودافون كاش 10 آلالاف جنيه.. اعرف التفاصيل
وحذرت من المكالمات التى تأتي بالحديث عن الجوائز مثل العربيات، مقابل تحويل رصيد أو مبلغ معينة، فهو لايمثل فودافون، مضيفة عند شراء خطوط فودافون لابد أن يكون من مكان معتمد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فودافون تحذر عملائها من النصب الإلكتروني "فيديو" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.