فودافون تحذر عملائها من النصب الإلكتروني "فيديو"

حذرت فودافون عملائها من النصب الإلكتروني، في إطار الأسبوع العالمي ضد طرق النصب والاحتيال لذا تنصح فودافون مستخدميها لاسيما خدمة فودافون كاش حتى لايقع عليهم أي ضرر.

ونشرت فودافون مقطع فيديو تنصح من خلاله عملائها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، قائلة "خد بالك أن موضوع سرقة رصيد الكروت البنكية كثر الفترة الحالية"، مشيرة إلى أن فودافون لم تطلب من عملائها أي أرقام سرية.

وأضافت "احترس من أى شخص يطلب منك الكود الخاص بحساب فودافون كاش من أجل تحديث بيانات فهو لن يمثل الشركة".

وأكدت ليس هناك أي موظف مسموح له يسأل على بياناته السرية أو أي أرقام أو أي أرقام تخص محفظة فودافون كاش فهى تخص العميل فقط.



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وحذرت من المكالمات التى تأتي بالحديث عن الجوائز مثل العربيات، مقابل تحويل رصيد أو مبلغ معينة، فهو لايمثل فودافون، مضيفة عند شراء خطوط فودافون لابد أن يكون من مكان معتمد.

