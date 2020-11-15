إحذر منطقة خطر.. يوسف الشريف يبدع من جديد بمسلسل "كوفيد 25"

كشف المنتج تامر مرسي عن تجربة جديدة للفنان يوسف الشريف في رمضان 2021، ليخوض السبق الرمضاني بمسلسل كوفيد 25، تزمنًا مع تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" في العالم.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بـ البوستر الرسمي لمسلسل كوفيد 25، الذي أبهر العديد من الرواد خلال الدقائق القليلة الماضية.
أبدع "الشريف" في مسلسل النهاية خلال شهر رمضان الماضي ليلفت الأنظار إليه على الرغم من تواجد الكثير من الأعمال القوية على الساحة.
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وكان يوسف الشريف قد اتخذ قرارا بالغياب عن السباق الرمضانى القادم خاصة بعد تأجيل تنفيذ الجزء الثانى من مسلسل "النهاية" إلا أنه تراجع عن قراره بعد جلسات عمل مع أحمد نادر جلال.
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