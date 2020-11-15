المصرية للاتصالات تؤكد انتهاء مدة سداد فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020.. "الدفع بغرامة"

أكدت المصرية للاتصالات انتهاء مدة سداد فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020 اليوم 15 نوفمبر الجاري بعد أن أتاحت المصرية للاتصالات فترة سداد شهر ونص أمام العملاء ، على أن يتم تطبيق غرامة تأخير عند دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020 في موعدها.

غرامة المصرية للاتصالات على تأخر دفع الفواتير

حددت الشركة المصرية للاتصالات غرامة المصرية للاتصالات على تأخر دفع الفواتير على النحو التالي:

- اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر بتحويل خدمة التليفون الأرضى إلى الاستقبال فقط.

- من يوم 15 ديسمبر برفع الخط من الخدمة موقتًا مع فرض غرامة تأخير على عدم سداد الفاتورة.

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وسائل سداد فاتورة التليفون الأرضي



أتاحت المصرية للاتصالات أكثر من وسيلة دفع فاتورة التليفون الأرضى على النحو التالي:

سنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

- الدفع الكترونيًا من خلال موقع شركة المصرية للاتصالات.

- فودافون كاش

- خدمة فورى.

- ماكينات الصراف الآلى ATM لبنوك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولي

