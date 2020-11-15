نجلاء بدر تثير ضجة صاخبة عبر السوشيال ميديا بفستان جرىء "صور"

أثارت الفنانة نجلاء بدر حالة من الجدل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، زذلك بسبب آخر ظهور من حفل نجل شقيقة المخرج طارق العريان.

فستان نجلاء بدر يثير ضجة وسعة



ظهرت نجلاء بدر بإطلالة جريئة و مثيرة، مرتدية فستان جريء و مكشوف باللون الأسود اللامع، قصير دون أكمام وينتمي لصيحة فساتين "الكب"، وتنسدل منه سلاسل رقيقة ولامعة باللون الفضي.

لم تسلم "بدر" من الإنتقادات فور نشرها لعدد من الصور بالفستان الذي ظهرت به، لتتلاقى سيل من الإنتقادات اللاذعة من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة نجلاء بدر مسلسل إلا أنا حكاية لازم أعيش التي احتلت "التريند" فور إطلاقها على شاشات التلفاز.

